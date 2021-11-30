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Museu do Futebol receberá evento sobre Invasão dos torcedores do Corinthians ao RJ em 1976

Próximo fim de semana marcará 45 anos do ocorrido no estádio do Maracanã...
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Publicado em 

30 nov 2021 às 19:56

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:56

O Museu do Futebol promoverá neste sábado (4) um evento em recordação dos 45 anos da 'Invasão Corintiana', ocorrida no dia 5 de dezembro de 1976, com cerca de 70 mil torcedores do Corinthians indo até o Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Brasileirão daquele ano, contra o Fluminense. O fim de semana contará com várias ações, como a distribuições de livros e DVDs "1976 - O ano da Invasão Corinthiana", que contam a história da epopeia do Timão e entrega de brindes em ordem de chegada para quem estiver vestido com a camisa alvinegra.
No auditório do Museu do Futebol terá duas sessões com exibições do documento, de direção de Ricardo Aidar e Alexandre Boechat, às 11h e 15h.
Às 15h também haverá um bate-papo com torcedores icônicos e o ex-lateral corintiano Zé Maria, que estava em campo no dia da Invasão e vai contar como os atletas descobriram, já no gramado, a tomada da Nação Corintiana no Maracança naquele dia.
Crédito: TimãobateuoFluminensenasemidoBrasileirode76,masperdeuafinalparaoInter(Foto:Arquivo/L!

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