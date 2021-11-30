Museu do Futebol receberá evento sobre Invasão dos torcedores do Corinthians ao RJ em 1976

O Museu do Futebol promoverá neste sábado (4) um evento em recordação dos 45 anos da 'Invasão Corintiana', ocorrida no dia 5 de dezembro de 1976, com cerca de 70 mil torcedores do Corinthians indo até o Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Brasileirão daquele ano, contra o Fluminense. O fim de semana contará com várias ações, como a distribuições de livros e DVDs "1976 - O ano da Invasão Corinthiana", que contam a história da epopeia do Timão e entrega de brindes em ordem de chegada para quem estiver vestido com a camisa alvinegra.