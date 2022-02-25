Muro está alto! Flamengo mantém resistência aos interesses nos principais nomes do elenco

Paulo Sousa está em seu início de trabalho e, antes mesmo de aplicar os primeiros treinos no Ninho do Urubu, pediu para a diretoria aumentar o muro do CT para que nenhum jogador importante fosse negociado. E o Flamengo tem conseguido manter a resistência até com propostas vantajosas em mãos ou encaminhadas, sendo a última do Palmeiras por Pedro.

Ainda em janeiro, Gabi recebeu uma sondagem do Newcastle e uma proposta de empréstimo do West Ham - a qual foi recusada imediatamente pela diretoria do Fla. Com mobilidade no ataque, o camisa 9 tem sustentado o patamar elevado de seus números: já são cinco gols e uma assistências em seis jogos na temporada.

E, por falar em "patamar", Bruno Henrique também é um alvo frequente do mercado, mas que o Flamengo resiste com afinco. Já recebeu diversas sondagens do Benfica, e, mais recentemente, o Al Hilal, enquanto negociava com Michael, o tinha como opção alternativa. O clube carioca nem sequer abriu negociações, sobretudo quando soube que o valor a ser oferecido seria de 10 milhões de euros - a sua multa rescisória gira em torno de 35 milhões de euros.

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As estratégias de defesa têm dado certo, e a diretoria já externou que a rechaça será certeira quando se tratar de um rival direto, como foi o caso do Palmeiras de olho em Pedro. Assim como a torcida, Paulo Sousa, que já viu Michael ir embora antes de comandá-lo, agradece por contar com os principais jogadores de uma das gerações mais vitoriosas do Fla.