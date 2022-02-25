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Muro está alto! Flamengo mantém resistência aos interesses nos principais nomes do elenco

Última peça importante e que já se provou decisiva a ver o Rubro-Negro nem sequer abrir negociações foi Pedro, no alvo do rival Palmeiras...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 08:00
Paulo Sousa está em seu início de trabalho e, antes mesmo de aplicar os primeiros treinos no Ninho do Urubu, pediu para a diretoria aumentar o muro do CT para que nenhum jogador importante fosse negociado. E o Flamengo tem conseguido manter a resistência até com propostas vantajosas em mãos ou encaminhadas, sendo a última do Palmeiras por Pedro.
Ainda em janeiro, Gabi recebeu uma sondagem do Newcastle e uma proposta de empréstimo do West Ham - a qual foi recusada imediatamente pela diretoria do Fla. Com mobilidade no ataque, o camisa 9 tem sustentado o patamar elevado de seus números: já são cinco gols e uma assistências em seis jogos na temporada.
E, por falar em "patamar", Bruno Henrique também é um alvo frequente do mercado, mas que o Flamengo resiste com afinco. Já recebeu diversas sondagens do Benfica, e, mais recentemente, o Al Hilal, enquanto negociava com Michael, o tinha como opção alternativa. O clube carioca nem sequer abriu negociações, sobretudo quando soube que o valor a ser oferecido seria de 10 milhões de euros - a sua multa rescisória gira em torno de 35 milhões de euros.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
As estratégias de defesa têm dado certo, e a diretoria já externou que a rechaça será certeira quando se tratar de um rival direto, como foi o caso do Palmeiras de olho em Pedro. Assim como a torcida, Paulo Sousa, que já viu Michael ir embora antes de comandá-lo, agradece por contar com os principais jogadores de uma das gerações mais vitoriosas do Fla.
Crédito: GabiePedro:Flamengonãoabremãodetê-losapóscompraraduplaemdefinitivo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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