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Muro das Laranjeiras amanhece pichado e Mário Bittencourt é o principal alvo das críticas

Torcedores do Fluminense protestaram contra a diretoria após eliminação na Libertadores...
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Publicado em 

19 mar 2022 às 09:50

Publicado em 19 de Março de 2022 às 09:50

A queda precoce na Libertadores, diante do Olimpia na última quarta-feira, continua gerando críticas da torcida do Fluminense. Após confusão no aeroporto no desembarque da delegação, os torcedores picharam o muro das Laranjeiras em protesto contra o time e o presidente do clube, Mário Bittencourt.+ Faltou batedor? Fluminense vai para disputa de pênaltis sem especialista e amplia histórico negativo
Algumas frases escritas no muro da sede do clube foram: 'Respeita a torcida', 'Sula é obrigação', 'Mário mentiroso', 'Mário ditador'. Quem também sofreu críticas foi atacante Gabriel Teixeira, que foi chamado de 'Pipoqueiro'. Outras frases contra diretoria do Tricolor foram vistas no local.
+ Conmebol divulga potes para sorteio da Sul-Americana e Fluminense conhece possíveis adversários
Os torcedores também picharam 'R$ 70 milhões não', em alusão ao preço da venda do atacante Luiz Henrique ao Bétis-ESP. O Fluminense venceu o duelo de ida contra o Olimpia por 3 a 1, mas perdeu a volta, no Paraguai pelo mesmo placar. Nos pênaltis, a equipe adversária levou a melhor e se classificou.Reprodução/InternetReprodução/InternetReprodução/InternetReprodução/Internet
Crédito: MurodasLaranjeirasfoipichadoporalgunstorcedores(Reprodução/Internet

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