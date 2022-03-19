Muro das Laranjeiras amanhece pichado e Mário Bittencourt é o principal alvo das críticas

A queda precoce na Libertadores, diante do Olimpia na última quarta-feira, continua gerando críticas da torcida do Fluminense. Após confusão no aeroporto no desembarque da delegação, os torcedores picharam o muro das Laranjeiras em protesto contra o time e o presidente do clube, Mário Bittencourt.+ Faltou batedor? Fluminense vai para disputa de pênaltis sem especialista e amplia histórico negativo

Algumas frases escritas no muro da sede do clube foram: 'Respeita a torcida', 'Sula é obrigação', 'Mário mentiroso', 'Mário ditador'. Quem também sofreu críticas foi atacante Gabriel Teixeira, que foi chamado de 'Pipoqueiro'. Outras frases contra diretoria do Tricolor foram vistas no local.

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Os torcedores também picharam 'R$ 70 milhões não', em alusão ao preço da venda do atacante Luiz Henrique ao Bétis-ESP. O Fluminense venceu o duelo de ida contra o Olimpia por 3 a 1, mas perdeu a volta, no Paraguai pelo mesmo placar. Nos pênaltis, a equipe adversária levou a melhor e se classificou.Reprodução/InternetReprodução/InternetReprodução/InternetReprodução/Internet