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futebol

Muro da Vila Belmiro amanhece pichado após derrota na Libertadores

Mensagens cobravam título da Libertadores e mais raça dos jogadores do Peixe...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 16:48
Crédito: Reprodução
Os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados por torcedores após a derrota do Santos para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores. Frases como "Tetra é obrigação", "time pipoqueiro" e "vergonha" foram pichadas no estádio.
A derrota marcou a décima partida de Ariel Holan no comando do Santos. Com uma maratona de jogos entre Libertadores da América e Campeonato Paulista, o técnico possui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. São os mesmos números de ex-técnico Cuca nos primeiros dez jogos com o Peixe.O Peixe volta a atuar pela Libertadores da América, na próxima terça-feira (27), às 19:15 horas, na Bombonera pela segunda rodada da fase de grupos da competição. O Santos ainda enfrenta o Novorizontino e o Corinthians pelo Campeonato Paulista antes do duelo na Argentina.

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