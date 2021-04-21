Muro da Vila Belmiro amanhece pichado após derrota na Libertadores

Os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados por torcedores após a derrota do Santos para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores. Frases como "Tetra é obrigação", "time pipoqueiro" e "vergonha" foram pichadas no estádio.

A derrota marcou a décima partida de Ariel Holan no comando do Santos. Com uma maratona de jogos entre Libertadores da América e Campeonato Paulista, o técnico possui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. São os mesmos números de ex-técnico Cuca nos primeiros dez jogos com o Peixe.O Peixe volta a atuar pela Libertadores da América, na próxima terça-feira (27), às 19:15 horas, na Bombonera pela segunda rodada da fase de grupos da competição. O Santos ainda enfrenta o Novorizontino e o Corinthians pelo Campeonato Paulista antes do duelo na Argentina.