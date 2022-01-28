Murilo diz que inteligência de elenco torna Palmeiras 'independente de esquemas táticos'

Depois de estrear como titular do Palmeiras na última quarta-feira (26), na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Murilo falou que um dos pontos de preparação para o Mundial de Clubes é a versatilidade do elenco.Durante entrevista nesta sexta-feira (28) ao canal Sportv, o camisa 26 alviverde exaltou a capacidade dos companheiros de entenderem o que é pedido pelo técnico Abel Ferreira.

- Acho que os jogadores do Palmeiras são muito inteligentes. Então, o treinador coloca a ideia e os jogadores aceitam e têm a inteligência para pegar isso. Até durante o jogo, a gente pode mudar de função e sistema, já está pegando rápido. Por isso o esquema (tático) nem é tão importante. Pode começar com os três zagueiros, com cinco atrás, e mudar para uma linha de quatro, que todo mundo já encaixou rápido.Além do bom jogo diante do rival campineiro, Murilo deixou o Allianz Parque com o primeiro gol marcado pelo Verdão. Com isso, o zagueiro mostrou seu cartão de visitas à torcida, apontando que a vocação ofensiva é uma de suas principais armas.

- Eu gosto muito (de ir ao ataque), acho isso importante para equipe, ajudando com gols. É importante para mim, venho sempre treinando isso, venho sempre colocando isso na minha cabeça, de poder ajudar o time ofensivamente.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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