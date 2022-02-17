Murilo celebra mais um gol pelo Palmeiras e explica 'corrida' ao banheiro após o apito final

O Palmeiras já mudou a chavinha após o Mundial de Clubes e tratou de vencer a Ferroviária, por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Paulistão-2022. Entre os destaques da partida esteve o zagueiro Murilo, que abriu o placar para a vitória em Araraquara. Após o apito final, ele protagonizou uma cena curiosa, correndo para o vestiário, mas garantiu que está tudo bem.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista na saída de campo, o defensor palmeirense esclareceu o porquê de ter saído de campo em alta velocidade. Vale destacar que durante o segundo tempo, ele chegou a colocar a mão na região da barriga por algumas vezes. Um pouco constrangido ele admitiu que houve um problema fisiológico.

- Saí correndo, porque no segundo tempo deu uma apertada na dor no estômago e tive que ir correndo, mas está tudo OK (risos) - disse o zagueiro.Por conta do gol marcado e de sua atuação segura, inclusive nas saídas de bola da defesa, Murilo foi eleito o melhor em campo pela transmissão, que entregou um troféu a ele. Segundo o defensor, isso tem sido possível por causa de todos. Foi o segundo gol do beque com a camisa alviverde desde a sua chegada.

- Estou muito feliz pelo troféu, agradecer a toda a equipe e a comissão, graças a eles a gente vem fazendo um trabalho muito bom, continuar assim focado.

O foco, aliás, foi a palavra que ele fez questão de repetir ao comentar os próximos passos do Verdão no Campeonato Paulista. Para Murilo, o objetivo é manter a seriedade para estar sempre na primeira colocação de seu grupo.

- A gente vem com esse foco de se manter como primeiro colocado, não só isso, mas também manter a seriedade, manter o trabalho firme, para continuar com esse alto nível que o Palmeiras vem apresentando. Então é isso, manter o foco, manter sempre a cabeça boa para cada jogo que a gente vier, a gente dar o nosso melhor e sair com os três pontos - concluiu o zagueiro.

O Palmeiras segue sua preparação nos próximos dias de olho no duelo com o Santo André, neste sábado, às 16h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Paulistão-2022. Atualmente, o Verdão soma 13 pontos no Grupo C do estadual.