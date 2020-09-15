Muriel projeta sucesso de Pitaluga no Liverpool e cita cobrança pessoal por rendimento no Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Além de Evanilson, vendido ao Porto (POR), o Fluminense também negociou outro jogador nos últimos dias. Trata-se do goleiro Marcelo Pitaluga, que foi para o Liverpool. Em entrevista coletiva, o experiente Muriel elogiou o jovem, cria da base do Tricolor, que, aos 17 anos, terá a oportunidade de se companheiro de clube do irmão do titular do Flu, Alisson. O arqueiro do time inglês visitou o CT Carlos Castilho no início do ano e pode ter dado uma forcinha para a conclusão do negócio, que pode render até R$ 12,5 milhões.

- Acredito que o Alisson deve ter contribuído com aquilo que ele viu. O Pitaluga está lá pelos méritos dele. Há muito tempo o Liverpool o observava. Conhecemos de perto o potencial que ele tem, o grande goleiro que ele é e, ainda mais, aquilo que ele vai alcançar. Além das quatro linhas, é um excelente garoto, de boa família, pé no chão, não é deslumbrado, trabalha muito. Tenho certeza que ele fará história no futebol. Ficamos muito felizes com isso. Fico feliz também que ele será companheiro do Alisson, que vai poder ajudar, acompanhar ele. É um menino que gosta muito de aprender, está sempre ouvindo e trabalhando. Fico muito feliz com o sucesso dele, é merecedor disso - afirmou o goleiro.O último jogo em que o Fluminense ficou sem sofrer gols foi justamente o da Copa do Brasil, contra o Figueirense, quando venceu por 3 a 0. De lá para cá, foram cinco jogos com pelo menos um gol contra. Muriel analisou essa situação e fez um balanço pessoal da temporada. Ele não esteve na partida com o Atlético-GO pelo Brasileirão, há duas semanas. Agora, as equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, no Maracanã, nesta quarta-feira, às 21h30.

- Sempre damos nosso máximo para não sofrer gols. Acho importante destacar que, desde que o Odair chegou, trabalhamos para todo time se dedicar muito na marcação. A compactação. Defender faz parte de toda equipe e atacar também damos o máximo para ajudar. Temos conversado muito para não sofrer gols. Mas é o objetivo do futebol, temos trabalhado muito. É algo positivo para se apegar, porque não sofremos gols nos dois jogos em casa. Temos que nos espelhar nisso também. Sabemos que a Copa do Brasil é diferente. Cada jogo é uma decisão. Esse é literalmente isso. É ter um equilíbrio entre ataque e defesa, sempre atentos, marcando. Mas não podemos abrir mão de propor o jogo para conseguir uma boa vantagem - disse.