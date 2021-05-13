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futebol

Muralha pega dois pênaltis e Mirassol está na semifinal do Paulistão

Goleiro brilhou nos chutes da marca da cal e colorou o Mirassol novamente entre os quatro do estadual...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 23:14

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 23:14
Crédito: Divulgação/Agência Mirassol
O Mirassol está na semifinal do Campeonato Paulista. Após empatar por 0 a 0 no tempo normal com o Guarani, a equipe comandada por Eduardo Baptista venceu nos pênaltis por 4 a 3. Destaque para Alex Muralha, que pegou duas cobranças.
Primeiro Tempo
Um dos confrontos mais aguardados das quartas de final terminou os primeiros 45 minutos de maneira frustrante. Sem inspiração, Mirassol e Guarani não produziram muito e deixaram o futebol de lado. Um pouco mais leve dentro de campo, o Bugre até marcou presença na hora de concluir as jogadas, mas não caprichou como era aguardado.
Segundo Tempo
Nos 45 minutos finais o jogo permaneceu truncado, mas com um pouco mais de emoção. A chance do Mirassol veio através de Diego Gonçalves, que parou nas mãos de Rafael Martins. O Bugre voltou a subir de produção e criou com Matheus Souza. A bola passou perto de Muralha. Ainda deu tempo para Andrigo, que recebeu na intermediária e chutou rente ao poste.
Pênaltis
Na marca da cal destaque para Alex Muralha. O goleiro do Mirassol pegou as cobranças de Airton e Pablo. Em contrapartida, o seu time acertou quatro chutes e avançou.

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