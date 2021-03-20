Muniz revela papel de Ceni em golaço contra o Resende; assista aos bastidores da goleada do Flamengo

Com dois gols na etapa final, Rodrigo Muniz foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Resende, na noite de sexta-feira, pelo Carioca. Nos bastidores da partida divulgada pelo clube (confira abaixo), o atacante revelou o papel de Rogério Ceni - que não dirigiu a equipe no Maracanã - no golaço que marcou.
- O Rogério Ceni gosta muito de fazer esse treinamento de cruzamento. Ajudou um pouco. Eu não ia chutar, mas pensei: "Confiança" - afirmou o centroavante.
Pela quinta rodada da Taça Guanabara, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira. O clássico contra o Botafogo, às 21h35, será no Nilton Santos.