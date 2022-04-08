Multicampeão, treinador de goleiros espera nova oportunidade e, ao L!, detalha rotina após sair do Flamengo

Sem clube desde que teve sua saída confirmada do Flamengo, em dezembro, o preparador de goleiros Wagner Miranda compartilhou com o LANCE! como tem sido a sua rotina nestes primeiros meses de 2022. Sem viver o calendário de jogos do futebol brasileiro, o profissional conseguiu dedicar-se aos estudos e, agora, está à espera de um convite para retornar aos trabalhos em um clube.Brasileirão 2022: datas e onde assistir aos dez primeiros jogos do Flamengo!- Quando sai no Flamengo, priorizei os primeiros meses do ano para estudar, me atualizar de coisas importantes. O calendário que tivemos era muito difícil de você estar fazendo curso presencial, algo mais a fundo, para atualizar a didática. Priorizei isso. Tive uma proposta logo no começo do ano, agradeci ao clube, e expliquei a situação, que iria aguardar mais um pouco. Agora estou na expectativa por um novo convite - afirmou o preparador de goleiros ao LANCE!.

Na qualidade de treinador de goleiros, nós vivemos praticamente uma vida de atleta. A principal ferramenta é o seu corpo, pela quantidade de chutes, pela dinâmica de treinos. É preciso se manter em forma para executar o trabalho. Meu dia a dia tem sido focado nisso. Além dos estudos. É difícil ter uma oportunidade em função do calendário. Então, estou focando nessas questões.

Cursos, trocas com outros profissionais... Como é essa busca por conhecimento para um preparador de goleiros?

Antigamente, se estudava sobre preparação de goleiros. Hoje vamos além. Já fiz cursos específicos, palestras sobre a preparação de goleiros, mas hoje o preparador tem a necessidade de conhecimento tático. É mais um treinador formado para dar suporte ao técnico, que os procura para discutir o jogo, uma vez que o goleiro, agora, participa do sistema tático.

Hoje, o goleiro inicia a jogada, começa uma transição ofensiva, uma saída da pressão. É preciso ter o conhecimento tático, dentro da ideia do técnico, para você trabalhar com o goleiro e atender as exigências.