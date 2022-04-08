Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Multicampeão, treinador de goleiros espera nova oportunidade e, ao L!, detalha rotina após sair do Flamengo
futebol

Multicampeão, treinador de goleiros espera nova oportunidade e, ao L!, detalha rotina após sair do Flamengo

Em duas passagens pelo Ninho do Urubu, Wagner Miranda colecionou títulos e participou da formação de vários goleiros que estão em destaque no futebol nacional e internacional...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 09:30
Sem clube desde que teve sua saída confirmada do Flamengo, em dezembro, o preparador de goleiros Wagner Miranda compartilhou com o LANCE! como tem sido a sua rotina nestes primeiros meses de 2022. Sem viver o calendário de jogos do futebol brasileiro, o profissional conseguiu dedicar-se aos estudos e, agora, está à espera de um convite para retornar aos trabalhos em um clube.Brasileirão 2022: datas e onde assistir aos dez primeiros jogos do Flamengo!- Quando sai no Flamengo, priorizei os primeiros meses do ano para estudar, me atualizar de coisas importantes. O calendário que tivemos era muito difícil de você estar fazendo curso presencial, algo mais a fundo, para atualizar a didática. Priorizei isso. Tive uma proposta logo no começo do ano, agradeci ao clube, e expliquei a situação, que iria aguardar mais um pouco. Agora estou na expectativa por um novo convite - afirmou o preparador de goleiros ao LANCE!.
Na qualidade de treinador de goleiros, nós vivemos praticamente uma vida de atleta. A principal ferramenta é o seu corpo, pela quantidade de chutes, pela dinâmica de treinos. É preciso se manter em forma para executar o trabalho. Meu dia a dia tem sido focado nisso. Além dos estudos. É difícil ter uma oportunidade em função do calendário. Então, estou focando nessas questões.
Cursos, trocas com outros profissionais... Como é essa busca por conhecimento para um preparador de goleiros?
Antigamente, se estudava sobre preparação de goleiros. Hoje vamos além. Já fiz cursos específicos, palestras sobre a preparação de goleiros, mas hoje o preparador tem a necessidade de conhecimento tático. É mais um treinador formado para dar suporte ao técnico, que os procura para discutir o jogo, uma vez que o goleiro, agora, participa do sistema tático.
Hoje, o goleiro inicia a jogada, começa uma transição ofensiva, uma saída da pressão. É preciso ter o conhecimento tático, dentro da ideia do técnico, para você trabalhar com o goleiro e atender as exigências.
Crédito: WagnerMiranda,o"Gigante",mantémarotinadetreinoseestudosapóssaídadoFlamengo(Foto:ArquivoPessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados