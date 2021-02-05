Multicampeão na Malásia, Maurício inicia terceira temporada no Johor DT

Ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, o zagueiro Maurício se tornou ídolo na Malásia ao acumular cinco títulos em dois anos com a camisa do Johor DT. Com o retorno dos jogos no país, o zagueiro já está treinando com a equipe e espera mais um grande ano com os seus companheiros do Johor e seguir levantando taças pelo clube asiático. - É um lugar onde me sinto muito bem, muito querido. Estou muito feliz no Johor e vejo a nossa evolução como equipe e instituição desde que cheguei. Tenho certeza que neste ano vamos brigar para manter nossas taças em um nível ainda maior do que vínhamos apresentando - comentou Maurício.Aos 32 anos e com boas passagens pela Europa atuando por Sporting e Lazio, Maurício sonha com a disputa de mais uma competição continental: a Liga dos Campeões da Ásia, torneio de maior expressão no continente asiático. Em grupo ao lado de Nagoya Grampus e Jiangsu Suning, além de adversário ainda desconhecido, a equipe da Malásia tem estreia prevista para o fim de abril e uma chance do zagueiro e sua equipe mostrarem força fora da Malásia.- A gente vem conquistando títulos importantes dentro do país, mas estamos trabalhando, sempre querendo mais. Vamos treinar forte nessa pré-temporada para que possamos chegar cada vez mais preparados lá na frente, só assim vamos poder sonhar com vôos maiores - completou.