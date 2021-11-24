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Multicampeã pelo Corinthians, Katiuscia fala sobre conquista da Libertadores: 'Sempre sonhei alto'

Desde a chegada ao Timão, atleta já soma sete títulos conquistados: 'Estar aqui hoje já é um sonho realizado'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 17:40

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:40

Colecionadora de títulos, a lateral-direita do Corinthians Katiuscia está radiante com o seu momento pelo clube do Parque São Jorge. Desde que chegou ao clube, em 2018, já são sete títulos conquistados, sendo o último o da Libertadores, vencido no último domingo (21), ao bater o Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, em Montevidéu, no Uruguai. Em relação as conquistas continentais essa é a segunda de Katiuscia, todas elas defendendo o Timão. Além do título nesta temporada, o atleta também esteve no elenco campeão da Libertadores em 2019, um ano após a sua chegada ao Parque São Jorge.
- Estar no Corinthians hoje já é um sonho realizado. Poder ser mais uma vez campeã brasileira e da América com essa camisa então… não consigo nem descrever! Mas sempre sonhei alto e sabia que com muita garra e trabalho, esses dias chegariam. E sei que posso muito mais no Timão. A meta é trazer cada vez mais conquistas para esse clube gigante - disse a atleta.
Além das duas Libertadores, Katiuscia também conquistou os Paulistas de 2019 e 2020, podendo chegar ao tricampeonato consecutivo neste ano, pois as Brabas estão na decisão, contra o São Paulo, ainda sem data definida. Nesta temporada, a lateral também já conquistou com o Brasileirão, canceco que já havia levantado pelo Corinthians em 2018 e 2020.
Desde a chegada da atleta ao Corinthians não houve uma temporada que ela não conquistou um título sequer.
As conquistas recentes fez com que, inclusive, Katiuscia fosse intitulada cidadã vicentina. A jogadora, que é nascida, em Santos, foi criada e iniciou no futebol no Município vizinho, localizado no Litoral Sul de São Paulo. A iniciativa foi da vereadora Geovana Albuquerque (Pode) e a cerimônia de intitulação ocorreu no fim de outubro.
Crédito: KatiusciaconquistouaLibertadoresduasvezes,ambaspeloCorinthians(Foto:Reprodução/Instagram

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