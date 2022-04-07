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Multa alta e aposta nas convicções: Flamengo descarta romper com Paulo Sousa, em meio a divergências

Técnico chegou a 15 jogos sob o comando do Rubro-Negro, com aproveitamento de 73,3%...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 05:00

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 05:00

Aliviadora, a vitória do Flamengo sobre o Sporting Cristal, na estreia da Libertadores, na última terça-feira, foi pela 15ª partida de Paulo Sousa sob o comando do clube, além de ser a 10ª vitória do português, pressionado por conta de dois vices (Supercopa do Brasil e Carioca), rendimento aquém do esperado e distanciamento de líderes do elenco e membros do departamento de futebol no dia a dia. Mas demissão está descartada no momento.Desde janeiro, o técnico busca reformular metodologias no Ninho do Urubu, seja com novas rotinas, hábitos, como refeições em conjunto obrigatórias, ou rodagem constante do plantel, a fim de deixar todos os jogadores bem condicionados física e taticamente quanto às suas ideias. Porém, há falta de "química" neste último quesito, conforme Filipe Luís expôs após a derrota na partida de ida da final do Carioca, vencida pelo Fluminense.
Depois do vice no Carioca, Paulo Sousa ratificou a confiança em suas convicções, mesmo que a possibilidade de deixar o cargo tenha ocorrido no vestiário. E, cauteloso, o Fla está ciente da alta multa rescisória no caso de um rompimento de contrato - cuja duração é de dois anos - sem acordo.
Além disso, Marcos Braz, também pressionado no cargo (de vice-presidente de futebol), assegura que não é momento para alterações na comissão técnica, mas, sim, de seguir apostando na reformulação implementada por Paulo Sousa, embora haja insatisfação com o trabalho apresentado até agora, segundo apontou o jornalista Juca Kfouri.
Em relação aos números, o Mister encontra um certo amparo. O aproveitamento é de 73,3%, com dez vitórias, três empates e duas derrotas. Já quanto ao saldo de gols, há 20 positivo: 32 marcados e 12, sofridos.
E, em meio à turbulência nos bastidores, a reapresentação do elenco de Sousa, visando a estreia no Campeonato Brasileiro, será realizada na manhã desta quinta-feira, com direito à presença de torcedores organizados para uma conversa com líderes do grupo de jogadores, no Ninho do Urubu - outro fator que causou discórdia e acentuou atritos internamente.
> Veja a tabela do Brasileirão
E é em tal cenário desalinhado que o Flamengo precisa iniciar bem o Brasileiro. O primeiro jogo será neste sábado, às 19h, contra o Atlético-GO, fora de casa.
Crédito: MarcosBrazeBrunoSpindeljuntoaPauloSousa,técnicocom15jogosnoFla(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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