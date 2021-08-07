Muito além da qualidade: como os reforços vão ajudar jovens e experientes no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians fez duas grandes contratações no último mês, que levam todos a crer que o time vai mudar de patamar, mas engana-se quem pensa que Giuliano e Renato Augusto irão adicionar "apenas" qualidade dentro de campo. A dupla vai também trazer elementos que irão colaborar com o dia a dia do elenco, suprindo necessidades dos jovens e até mesmo dos experientes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Tanto Giuliano quanto Renato são jogadores reconhecidamente acima da media e dispensam apresentações. Ambas tiveram passagem pela Seleção Brasileira, pelo futebol europeu e asiático, e acumularam números significativos nesses lugares. Isso tudo faz com que eles cheguem no Timão com status de grandes reforços e com potencial para mudar o rumo da equipe.

Se essa adição técnica chega, até certo ponto, a ser óbvia, o que mais eles poderiam trazer para o elenco? É aí que entra o fator fora de campo. Com essa experiência e essa qualidade da dupla, eles devem assumir um papel de liderança no grupo, especialmente Renato Augusto, que já passou pelo clube de forma vitoriosa. Assim, eles vão dividir essa responsabilidade com outros grandes nomes do elenco como Cássio, Fagner, Gil, Jô e Fábio Santos.Essa divisão acaba deixando esses ídolos com as costas mais leves, pulverizando as cobranças e a responsabilidade de decidir jogos, além de, é claro, ajudar na formação dos jovens que sobem para o profissional, fator mais importante dos reforços fora de campo. Renato e Giuliano serão espelhos para esses garotos, muitos deles que atuam no setor de meio-campo. Durante os treinos e jogos, eles poderão "beber da fonte" de qualidade da dupla.

- Não só pela referência técnica, como a referência fora de campo também, você tem muitos jogadores jovens aqui no elenco, que podem olhar para Giuliano, para Renato, para Gil, Fabio Santos, Cassio, eu mesmo, acho que é olhar para esses caras e não só absorver algo não só para o dia de amanhã, mas também para o resto da carreira - disse Fagner, em entrevista coletiva.

- Acredito que o que eles vão agregar para nós, além de dividir tudo isso (responsabilidades), eu acho que é o dia a dia. O ambiente que já é bom, o mais jovem poder observar o que o Renato faz de bom durante o treinamento, durante o jogo, trocar uma ideia no treinamento do que ele pode melhorar, tirar alguma dúvida de uma situação de jogo. Então são coisas que vão agregar, não só na questão de experiência e dividir a questão de responsabilidade com todos, porque mesmo os mais novos já sabem a responsabilidade que é vestir a camisa do Corinthians, então acho que tudo isso aí só vai agregar e ajudar bastante o elenco - completou o lateral-direito corintiano.