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Muitas defesas, poucos gols sofridos: as estatísticas de Thiago Rodrigues, novo goleiro do Vasco

Camisa 1 foi um dos destaques do CSA na Série B 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 15:25

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 15:25

O Vasco tem um novo goleiro para a temporada 2022: Thiago Rodrigues, de 33 anos de idade. Mesmo sem ter definido oficialmente os destinos de Fernando Miguel - que tem contrato com o clube e esteve emprestado ao Atlético Goianiense - e Vanderlei, titular durante grande parte de 2021, o Cruz-Maltino anunciou a chegada do novo reforço para a posição.
Experiente em Série B, Thiago já disputou sete edições, somando 97 jogos por Paraná, Figueirense e CSA, seu último time. No Azulão, em 2021, terminou o campeonato como o segundo goleiro com mais defesas difíceis realizadas. De acordo com os dados do Footstats, foram 28 intervenções com alto grau de dificuldade, apenas sete a menos do que Tadeu, do Goiás, o líder do ranking.
Em 29 jogos como titular da equipe alagoana na 2ª divisão, Rodrigues sofreu apenas 19 gols - 0,65 por partida -, tendo a melhor média entre todos os arqueiros que entraram em campo ao menos dez vezes. Lucão, por exemplo, que terminou como titular da meta vascaína, teve que pegar a bola em suas redes em 26 oportunidades em somente 13 rodadas - 2,0 por confronto. Vanderlei também foi vazado 26 vezes, mas em 25 atuações - 1,04 por duelo.
THIAGO RODRIGUES NA SÉRIE B 2021 - Dados do Sofascore e Números da Bola
29 jogos19 gols sofridos (1º em média)28 defesas difíceis (2º do campeonato)61 defesas simples​114 lançamentos certos (4º do campeonato)
Crédito: ThiagoRodriguesémaisumreforçoanunciadopeloVasco(Divulgação/TwitterCSA

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