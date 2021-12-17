Muitas defesas, poucos gols sofridos: as estatísticas de Thiago Rodrigues, novo goleiro do Vasco

O Vasco tem um novo goleiro para a temporada 2022: Thiago Rodrigues, de 33 anos de idade. Mesmo sem ter definido oficialmente os destinos de Fernando Miguel - que tem contrato com o clube e esteve emprestado ao Atlético Goianiense - e Vanderlei, titular durante grande parte de 2021, o Cruz-Maltino anunciou a chegada do novo reforço para a posição.

Experiente em Série B, Thiago já disputou sete edições, somando 97 jogos por Paraná, Figueirense e CSA, seu último time. No Azulão, em 2021, terminou o campeonato como o segundo goleiro com mais defesas difíceis realizadas. De acordo com os dados do Footstats, foram 28 intervenções com alto grau de dificuldade, apenas sete a menos do que Tadeu, do Goiás, o líder do ranking.

Em 29 jogos como titular da equipe alagoana na 2ª divisão, Rodrigues sofreu apenas 19 gols - 0,65 por partida -, tendo a melhor média entre todos os arqueiros que entraram em campo ao menos dez vezes. Lucão, por exemplo, que terminou como titular da meta vascaína, teve que pegar a bola em suas redes em 26 oportunidades em somente 13 rodadas - 2,0 por confronto. Vanderlei também foi vazado 26 vezes, mas em 25 atuações - 1,04 por duelo.

THIAGO RODRIGUES NA SÉRIE B 2021 - Dados do Sofascore e Números da Bola

29 jogos19 gols sofridos (1º em média)28 defesas difíceis (2º do campeonato)61 defesas simples​114 lançamentos certos (4º do campeonato)