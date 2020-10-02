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Mudanças no Cruzeiro: Brunoro é confirmado e Deivid vira diretor de futebol no lugar de Drubscky

O clube celeste anunicou as mudanças no futebol e apresentou novo organograma...
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Publicado em 

02 out 2020 às 15:03

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 15:03

Crédito: José Carlos Brunoro será responsável pelo planejamento no Cruzeiro-(Carlos Silva/Cruzeiro
Com foco total na busca pelo retorno à Série A, a diretoria do Cruzeiro promoveu mudanças nas funções do Departamento de Futebol do clube. A primeira novidade é a chegada de José Carlos Brunoro.
Profissional reconhecido no mercado esportivo do país, Brunoro prestará uma consultoria permanente no futebol e na parte administrativa do Cruzeiro, inicialmente até o final da Série B, trabalhando diretamente no planejamento e nas estratégias dos departamentos no dia a dia, além de auxiliar na integração das demais áreas.
Brunoro trabalhará em contato direto com a comissão técnica e Deivid, que deixa de ser Diretor Técnico e passa a ser o novo Diretor de Futebol do Cruzeiro, função que até hoje era ocupada por Ricardo Drubscky, que deixa a equipe. Claudiomir Rates, que era Supervisor do Sub-20 cinco estrelas, passa a ocupar o cargo de Supervisor do Futebol Profissional. Já Benecy Queiroz, Supervisor Administrativo, exercerá funções exclusivamente administrativas no dia a dia da Toca da Raposa 2. A pasta ainda conta com Pedro Moreira, Gerente de Futebol.
Confira, abaixo, o Organograma Base do Futebol do Cruzeiro, incluindo as categorias profissional masculino, categorias de base e o profissional feminino.

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