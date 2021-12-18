Mudanças na zaga do Vasco indicam meta: correção de grave deficiência do time na Série B do Brasileiro

De todas as mudanças dentro da reformulação que o Vasco passa para 2022, o miolo de zaga é o setor em que isso se mostra mais nítido. Por diferentes fatores, o grupo de jogadores da posição deverá ter características diferentes das que tiveram na última Série B do Campeonato Brasileiro. Percebe-se uma estratégia diferente após o fracasso na luta pelo acesso.Luis Cangá, equatoriano encaminhado com o Cruz-Maltino, tem 1,90m; Anderson Conceição, que também negocia com o clube de São Januário, tem a mesma altura. Os zagueiros mais altos do Vasco na última temporada (Leandro Castan, Walber e Ulisses) têm 1,86m.