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Mudanças na zaga do Vasco indicam meta: correção de grave deficiência do time na Série B do Brasileiro

Zagueiros que estão a caminho de São Januário são mais altos que todos os que defenderam o time em 2020. Dupla titular na reta final do ano deve deixar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 07:30

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 07:30

De todas as mudanças dentro da reformulação que o Vasco passa para 2022, o miolo de zaga é o setor em que isso se mostra mais nítido. Por diferentes fatores, o grupo de jogadores da posição deverá ter características diferentes das que tiveram na última Série B do Campeonato Brasileiro. Percebe-se uma estratégia diferente após o fracasso na luta pelo acesso.Luis Cangá, equatoriano encaminhado com o Cruz-Maltino, tem 1,90m; Anderson Conceição, que também negocia com o clube de São Januário, tem a mesma altura. Os zagueiros mais altos do Vasco na última temporada (Leandro Castan, Walber e Ulisses) têm 1,86m.
No caso de Anderson, a força no jogo aéreo é uma virtude conhecida na competição. Cangá, se confirmado, terá a primeira experiência em solo brasileiro, mas a segunda pior defesa da Série B sofreu muito pela fragilidade para cortar cruzamentos. Também porque o time era baixo.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Ao mesmo tempo, Ricardo Graça está a caminho do Japão. O próprio Castan é outro que não deve ficar; e Miranda, suspenso preventivamente por doping, não está à disposição, obviamente. Outros jogadores além dos dois de nomes citados acima deverão chegar à Colina Histórica.
Crédito: RicardoGraçaeLeandroCastandevemdeixaroVascoenquantoAndersonConceiçãoeLuisCangáestãochegando

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