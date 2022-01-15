Mudanças em vista! Eliminação na Copinha deve causar mudanças no comando do sub-20 do Corinthians

A eliminação do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao perder por 2 a 1, de virada, para o Resende, do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (14), pode levar a o sub-20 corintiano a ter mudança. O técnico Diogo Siston não deve prosseguir no Timão, e a tendência é que o ex-meia Danilo assuma o comando Os maus resultados da equipe na categoria sub-20, principalmente na Copinha, fizeram com que o diagnóstico dos coordenadores da base corintiana seja de desligamento de Siston, que havia sido contratado em julho do ano passado, pelo ex-gerente das categorias inferiores Carlos Brazil, que deixou o Time do Povo no fim de 2021 para assumir o futebol profissional do Vasco da Gama.

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Sob o comando de Diogo Siston, o Corinthians caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista e ficou apenas na 13ª colocação do Brasileiro - antes a equipe alvinegra já havia dado vexame na Copa do Brasil, caindo na primeira fase, ao ser derrotado pelo União, do Mato Grosso, mas até o então o treinador era Márcio Bittencourt, atual coordenador técnico do sub-20 corintiano.

Como o Timão optou não dar prosseguimento com o seu time de aspirantes, pelo menos na próxima temporada, para desafogar o caixa, inserir Danilo, que iniciou a sua carreira como técnico justamente no sub-23 do Alvinegro, é visto internamente como uma opção plausível.

Em 2021, como o ex-meia comandando os aspirantes, o clube do Parque São Jorge disputou apenas no Brasileirão da categoria, tendo caído na segunda fase, onde ficou na terceira colocação do C, que teve o campeão Grêmio e o vice Ceará classificados.

O Timão ainda não oficializou as mudanças, mas a tendência é que elas ocorram em breve.