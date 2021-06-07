Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mudanças à vista no Vasco? Marcelo Cabo avisa: 'Trabalhamos em cima de performance'
futebol

Mudanças à vista no Vasco? Marcelo Cabo avisa: 'Trabalhamos em cima de performance'

Cruz-Maltino vem de seguidas atuações pouco convincentes e, para tentar melhorá-las, o treinador pode fazer novas alterações no time que vai começar contra o Boavista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:25

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:25

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Diante das duas partidas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode ter novidades no próximo compromisso. Mesmo sendo contra o Boavista, pela Copa do Brasil, o que preocupa são as atuações pouco contundentes da equipe. Por conta disso, o técnico Marcelo Cabo projeta a possibilidade de inovar a equipe.- Temos um time-base e trabalhamos em cima de performance. Se um atleta não estiver performando o que preciso para determinada função, tenho que trocá-lo. Vamos buscar o melhor para o Vasco performar e ter os resultados. Não tivemos o final de Carioca como pretendíamos, e nem o início de Brasileiro, mas temos 36 rodadas pela frente - admitiu o treinador. E completou:
- Se analisarmos uma competição de pontos corridos, levar um ponto de Campinas não é ruim. O problema é que perdemos em casa e isso pesa. Vamos trabalhar para recuperar fora de casa isso. A chegada do Michel, a evolução do Marquinhos, do Rômulo, a volta do Castan, tudo isso vai me dar mais opções - indicou o treinador.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O próximo desafio do Vasco é nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Contra o Boavista, o time pode até empatar. Mas o objetivo é vencer e jogar bem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados