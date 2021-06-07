Mudanças à vista no Vasco? Marcelo Cabo avisa: 'Trabalhamos em cima de performance'

Diante das duas partidas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode ter novidades no próximo compromisso. Mesmo sendo contra o Boavista, pela Copa do Brasil, o que preocupa são as atuações pouco contundentes da equipe. Por conta disso, o técnico Marcelo Cabo projeta a possibilidade de inovar a equipe.- Temos um time-base e trabalhamos em cima de performance. Se um atleta não estiver performando o que preciso para determinada função, tenho que trocá-lo. Vamos buscar o melhor para o Vasco performar e ter os resultados. Não tivemos o final de Carioca como pretendíamos, e nem o início de Brasileiro, mas temos 36 rodadas pela frente - admitiu o treinador. E completou: