Mudança na comissão técnica fez Marcos Guilherme ficar no Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Sem espaço na reta final da última temporada, o atacante Marcos Guilherme despertou o interesse do Fortaleza, mas preferiu continuar no Internacional.

O principal motivo é a troca da comissão técnica e a esperança de dias gloriosos sob o comando de Miguel Ángel Ramírez.

Na visão do atacante, o espanhol apresenta o mesmo estilo de jogo de Eduardo Coudet, treinador que o indicou para o Inter e lhe deu diversas oportunidades.

Desempenho