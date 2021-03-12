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futebol

Mudança na comissão técnica fez Marcos Guilherme ficar no Inter

Atacante espera receber mais oportunidades com Miguel Ángel Ramírez ao longo de 2021...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 21:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 21:50
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Sem espaço na reta final da última temporada, o atacante Marcos Guilherme despertou o interesse do Fortaleza, mas preferiu continuar no Internacional.
O principal motivo é a troca da comissão técnica e a esperança de dias gloriosos sob o comando de Miguel Ángel Ramírez.
Na visão do atacante, o espanhol apresenta o mesmo estilo de jogo de Eduardo Coudet, treinador que o indicou para o Inter e lhe deu diversas oportunidades.
Desempenho
Desde a sua chegada ao Beira-Rio, Marcos Guilherme disputou 51 partidas e anotou quatro gols.

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