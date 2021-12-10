Mudança na Colina: Fábio Cortez não faz mais parte da comissão técnica permanente do Vasco

Interino nas últimas três rodadas da Série B, o auxiliar técnico Fábio Cortez não faz mais parte da comissão técnica permanente do Departamento de Futebol do Vasco. O clube anunciou a decisão, na manhã desta sexta-feira, e agradeceu ao profissional pelo empenho.Com a saída do técnico Fernando Diniz, Fábio Cortez comandou a equipe nas partidas contra Vila Nova, Remo e Londrina, na época em que o Vasco não tinha mais qualquer chance matemática de acesso. Nas três partidas, o time teve dois empates e uma derrota, marcou quatro gols e sofreu sete. Antes disso, ele fazia parte da comissão permanente do clube de São Januário

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Vale lembrar que o auxiliar também esteve à beira do campo na derrota do Gigante da Colina para o Avaí por 2 a 0, em São Januário. Na época, o técnico Marcelo Cabo estava suspenso e foi substituído por Fábio Cortez. Essa partida foi válida pela quarta rodada da Série B, em junho.

Com isso, o técnico Zé Ricardo, recém-contratado, trará novos profissionais para compor a comissão técnica, que serão anunciados em breve. Entre eles, Cleber dos Santos, que deve ser o seu auxiliar técnico neste segunda passagem à frente da equipe cruz-maltina. O comandante ainda está no Catar e e a previsão é que chegue ao Rio de Janeiro no próximo dia 15.

Confira a nota oficial do Vasco sobre Fábio Cortez

O Vasco da Gama informa que Fábio Cortez não faz mais parte da comissão técnica permanente do Departamento de Futebol. O Clube agradece ao profissional por todo empenho e dedicação ao longo do período que defendeu as cores do Gigante da Colina e o deseja sorte na sequência da carreira.