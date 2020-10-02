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Mudança de posição? Lazaroni terá conversa com Honda no Botafogo: 'Precisa se sentir à vontade'

Novo treinador do Alvinegro afirma que vai conversar com o japonês quando ele tiver condição de jogo para debater função dentro de campo...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 17:52

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:52

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um novo treinador. Bruno Lazaroni fez a primeira entrevista coletiva como comandante do Alvinegro nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em um cenário de novidades, é possível traçar que a equipe do Glorioso também pode ter mudanças.
Lazaroni afirmou que pretende conversar com Keisuke Honda para debater o posicionamento do japonês em campo. Sob o comando de Paulo Autuori, o camisa 4 era um volante na primeira linha de meio-campo. Com a lesão de Bruno Nazário, contudo, pode haver a necessidade de uma mudança para uma região mais avançada do gramado.
- Ainda vou ter uma conversa pessoal com o Honda, mas acho que ele é um jogador inteligente, do mais alto gabarito. Ele precisa se sentir à vontade dentro de campo. Vou saber a opinião dele, a mesma coisa que foi feita com o Paulo. Ele está voltando de lesão, não sabemos se vamos poder contar com ele para o clássico. Tenho total confiança, independente da função que vier exercendo - analisou.
O novo treinador já inicia a trajetória no Alvinegro no próximo domingo, às 11h, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Lazaroni, apesar do pouco tempo de treinamentos, considerou que o resultado a curto prazo é prioridade.
- Precisamos de ter resultado a curto prazo, até para uma continuidade. Nosso foco é passar confiança aos atletas. Não temos muito tempo para treinar. Vamos fazer ajustes que já vinham sendo feitos com o Paulo Autuori para sair da zona de confusão - completou.

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