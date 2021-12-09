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Mudança de planos: A pedido de Zé Ricardo, Galarza não vai disputar a Copinha e fará pré-temporada

De acordo com a nota divulgada pelo clube, o planejamento foi modificado, pois a nova comissão técnica pretende contar com o paraguaio logo no início da pré-temporada ...
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Publicado em 

09 dez 2021 às 18:15

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:15

Mudança de planos na Colina! O Vasco informou que o atleta Matías Galarza não estará à disposição da equipe sub-20 para participar da Copa São Paulo de futebol júnior, que terá início doa próximo dia 2 de janeiro. O planejamento foi modificado em virtude de uma opção do técnico Zé Ricardo, que visa contar com o volante paraguaio para a pré-temporada. Além disso, o clube comunicou que apenas o meio-campo Andrey Santos e os atacantes Figueiredo e Vinícius foram liberados para disputar o torneio. Os dois primeiros estiveram em campo na última rodada da Série B, diante do Londrina, no Estádio do Café. O elenco profissional segue de férias e volta no início de janeiro para a pré-temporada.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Vale lembrar que a Copa São Paulo volta após o hiato de um ano em virtude da pandemia e será realizada de 2 a 25 de janeiro. Por causa do avanço da Covid-19, o torneio não foi disputado em 2021. O restante do grupo do Vasco ainda não foi divulgado, mas o Cruz-Maltino já entregou a lista dos trinta inscritos para a disputa da competição.
Além de Galarza, o lateral-esquerdo Riquelme também ficou de fora da relação que irá disputar a Copinha. O lateral-esquerdo encerrou a temporada com moral tanto dentro do clube, como com a torcida. Considerado uma das grandes joias do Gigante da Colina, ele participará da pré-temporada com o atual elenco e a nova comissão técnica.
Confira o comunicado do Vasco na íntegra
O Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu nessa semana que o atleta Matías Galarza não estará à disposição do sub-20 para a disputa da Copa São Paulo. O planejamento inicial previa sua participação no torneio, porém foi modificado em virtude de um pedido da nova comissão técnica, que deseja contar com o meio-campo logo no início da pré-temporada.
Dos atletas que estão integrados ao profissional e possuem idade para a importante competição nacional, apenas o meio-campo Andrey e os atacantes Figueiredo e Vinícius foram liberados para disputá-la. Os demais jogadores se apresentam no início de janeiro ao técnico Zé Ricardo.
Crédito: MatíasGalarzafaráapré-temporadacomaequipeprofissionaldoVascoemjaneiro(RafaelRibeiro/Vasco

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