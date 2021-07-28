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MPF denuncia presidente do Flamengo por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos ao exterior

Segundo a denúncia, Landim teria participado de esquema responsável por uma perda de R$ 100 milhões entre 2011 e 2016...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 15:49
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos ao exterior. Além dele, outras quatro pessoas foram acusadas de atuar em uma operação financeira que resultou na perda de R$ 100 milhões a fundos de pensão de funcionários de estatais.
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteA ação, que tramita na 10ª Vara da Justiça Federal, afirma que o esquema funcionou entre os anos de 2011 e 2016, antes de Landim assumir a presidência do Flamengo. Os denunciados atuaram no Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Brasil Petróleo 1, que captou recursos da Funcef (aposentados da Caixa), Petros (da Petrobras) e Previ (do Banco do Brasil).
Os outros denunciados são: Demian Fiocca (ex-presidente do BNDES), Nelson José Guitti Guimarães, Geoffrey David Cleaver e Gustavo Peixoto. Caso sejam condenados, o grupo pode pegar pena de três a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.
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A assessoria do Flamengo preferiu não se manifestar sobre o caso e disse que o assunto não diz respeito ao clube.

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