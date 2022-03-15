MP de Minas recomenda banimento dos estádios de organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro por um ano

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) se manifestou, nesta terça-feira,15 de março, solicitando o banimento por um ano das torcidas organizadas Máfia Azul, igada ao Cruzeiro, e Galoucura, do Atlético-MG), dos estádios de todo país. A recomendação vem 10 dias depois dos confrontos que aconteceram em Belo Horizonte no dia do clássico entre Galo e Raposa, no dia 6 de março, que deixou um cruzeirense morto no conflito.

O MPMG também quer que as organizadas sejam proibidas de frequentar os entornos dos estádios nos dias de jogos e ficarem a pelo menos 5 Km de distância. Outra recomendação é que no interior de Minas Gerais, a é para que cânticos e menções às duas organizadas sejam vetadas.

"O MPMG também recomenda que os regulamentos de competições futuras proíbam o entoamento de cantos e similares com menção às duas torcidas, sob pena de sanções disciplinares para os Clubes", escreveu o órgão em nota."O banimento consiste na proibição do uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou qualquer objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios ou seus respectivos entornos nos dias de jogos".

As duas torcidas organizadas já foram punidas e outras oportunidades. A Máfia Azul está proibida desde novembro do ano passado, quando integrantes da torcida interceptaram ônibus do rival Atlético-MG.

Já Galoucura Galo está proibida de entrar identificada nos estádios desde o início de fevereiro e o veto vai até até 3 de agosto de 2022, após os incidentes e confrontos de integrantes com cruzeirenses no jogo entre Brasil e Paraguai, no Mineirão.

Leia a nota do MPMG

"MPMG recomenda banimento das torcidas Máfia Azul e Galoucura dos estádios de todo o país por um ano. As duas torcidas organizadas também não poderão frequentar, por um ano, os entornos dos estádios do país nos dias de jogos, num raio de cinco mil metros.

O banimento consiste na proibição do uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou qualquer objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios ou seus respectivos entornos nos dias de jogos.

No interior dos estádios de futebol, o MPMG recomenda que seja proibido o entoamento de cantos e similares com qualquer menção às torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura.

O MPMG também recomenda que os regulamentos de competições futuras proibam o entoamento de cantos e similares com menção às duas torcidas, sob pena de sanções disciplinares para os Clubes."