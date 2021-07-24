Mozart vê com naturalidade as críticas e pedidos de sua demissão: 'estamos incomodados pela situação'

O Cruzeiro fez mais uma partida ruim na Série B, aumentando a pressão sobre a equipe azul, que empatou diante do Vila Nova-GO, em Goiânia, pela 14ª rodada do campeonato, por 0 a 0. A equipe celeste está na 18ª posição, com 12 pontos, ficando cada vez mais distante de uma arrancada rumo ao G4, ou como é mais emergencial, sair da zona de rebaixamento. O técnico Mozart Santos fez mais uma escalação diferente em relação ao jogo anterior e mostra que não está em dia com suas convicções. O time em campo era desorganizado e pouco efetivo. Ele disse em sua coletiva que entende a pressão por sua saída, afirmando que está muito incomodado com a situação da Raposa. Mozart segue pressionado na Raposa com os maus resultados na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)