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Mozart tenta explicar mais uma 'escalação estranha' e nega que pedirá demissão do Cruzeiro

O treinador negou que saia do clube caso sofra novo revés na Série B no duelo contra o Remo, terça-feira, 20, na capital paraense...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 20:26

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 20:26
Crédito: Mozart negou que irá pedir demissão caso o Cruzeiro perca para o Remo, terça-feira, em Belém-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O noticiário do Cruzeiro deixa o torcedor celeste cada vez menos esperançoso em uma melhora de curto prazo. A 16ª colocação do time na Série B, dois pontos acima do Z4, a crise fora de campo, com dívidas na FIFA e outras tantas em processos trabalhistas. Com a grande pressão, o técnico Mozart Santos negou que irá deixar o clube caso haja nova derrota no campeonato. O time azul está a caminho do Pará, onde enfrentará o Remo pela 13ª rodada da Série B, terça-feira, 20 de julho, em Belém. O comandante celeste também tentou explicar mais uma escalação inesperada, com atletas que bem vinham sendo utilizados. O treinador ainda não conseguiu achar uma formação base e tem testado diversas peças. Por fim, o treinador da Raposa também terá de lidar com a invasão à Toca da Raposa, neste domingo, 18, quando houve uma cobrança no CT do clube aos jogadores pela má fase em campo. Confira no vídeo tudo que Mozart falou em sua entrevista.

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