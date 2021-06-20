Mozart reitera função de Felipe Augusto em seu esquema: 'estou utilizando ele como um ala-atacante'

O técnico Mozart Santos voltou a justificar o modo que tem utilizado o atacante Felipe Augusto no seu esquema tático. O treinador da Raposa definiu o posicionamento em campo do jogador como uma “ala-atacante”, que faz as funções de ir ao setor ofensivo e ainda “recompor” a parte defensiva, dando o combate inicial no campo adversário. Felipe, que marcou o gol cruzeirense na derrota para o Operário-PR, por 2 a 1, tem sido criticado pelo torcedor azul pelo seu desempenho em campo e até mesmo por sua contratação. Com Mozart, ele vem ganhando espaço, gerando na necessidade de explicar sua utilização na equipe;Confira no vídeo acima. Felipe Augusto marcou o único gol celeste no revés para o time paranaense-(Igor Sales/Cruzeiro)