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Mozart reitera função de Felipe Augusto em seu esquema: 'estou utilizando ele como um ala-atacante'

O treinador da Raposa vem sendo questionado pela escalação do jogador, autor do gol do time mineiro na derrota para o Operário-PR...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 15:12

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 15:12

O técnico Mozart Santos voltou a justificar o modo que tem utilizado o atacante Felipe Augusto no seu esquema tático. O treinador da Raposa definiu o posicionamento em campo do jogador como uma “ala-atacante”, que faz as funções de ir ao setor ofensivo e ainda “recompor” a parte defensiva, dando o combate inicial no campo adversário. Felipe, que marcou o gol cruzeirense na derrota para o Operário-PR, por 2 a 1, tem sido criticado pelo torcedor azul pelo seu desempenho em campo e até mesmo por sua contratação. Com Mozart, ele vem ganhando espaço, gerando na necessidade de explicar sua utilização na equipe;Confira no vídeo acima. Felipe Augusto marcou o único gol celeste no revés para o time paranaense-(Igor Sales/Cruzeiro)

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