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futebol

Mozart promete mudanças na equipe para tentar vaga na semi

Chapecoense precisa vencer por dois de diferença para avançar no torneio estadual...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:15
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
Após ser obrigada a jogar mais uma vez a fase de quartas de final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense terá pouco tempo para se recuperar do revés diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli.
+ Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja ranking
Com a necessidade de marcar pelo menos dois gols, o técnico Mozart promete mudanças e confia no poder de reação do seu grupo.
‘Vamos fazer mudanças que são necessárias. Temos capacidade de reverter o resultado, para jogar melhor, para mudar essa imagem que ficou no primeiro tempo. Confio nos meus jogadores e no meu trabalho. Na quarta-feira, quando acabar o jogo, vamos ver o que vai acontecer’, afirmou.
Situação
Com a derrota por 3 a 1, a Chapecoense precisa ganhar a partir de dois gols para carimbar a sua vaga na semifinal do Catarinense.

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