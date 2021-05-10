Mozart promete mudanças na equipe para tentar vaga na semi

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

Após ser obrigada a jogar mais uma vez a fase de quartas de final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense terá pouco tempo para se recuperar do revés diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli.

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Com a necessidade de marcar pelo menos dois gols, o técnico Mozart promete mudanças e confia no poder de reação do seu grupo.

‘Vamos fazer mudanças que são necessárias. Temos capacidade de reverter o resultado, para jogar melhor, para mudar essa imagem que ficou no primeiro tempo. Confio nos meus jogadores e no meu trabalho. Na quarta-feira, quando acabar o jogo, vamos ver o que vai acontecer’, afirmou.

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