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Mozart fala de escalação 'estranha', se diz satisfeito com o time e sinaliza estreia de Nem e volta de Moreno

O treinador comentou que apesar do empate diante do Brasil de Pelotas, gostou do que viu em campo...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 22:32

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 22:32

Em um duelo de muito esforço físico, mas de baixa técnica, Cruzeiro e Brasil de Pelotas empataram por 0 a 0 neste sábado, 3 de julho,no Bento Freitas, pela nona rodada do Brasileiro da Série B. O resultado foi ruim para a Raposa, que tenta deslanchar na competição, se aproximando do G4. Para o Brasil, o ponto ganho valeu a saída da zona do rebaixamento. O time gaúcho está com sete pontos na 16ª posição, enquanto os mineiros ocupam a 13ª colocação, com nove pontos. A grande surpresa do jogo foi a escalação estranha feita por Mozart Santos, que mexeu em todos os setores e fez improvisações no mínimo questionáveis, perdendo força do time que vinha ganhando “corpo” no campeonato.
Ele comentou suas intenções nas mudanças do time e ainda sinalizou que Marcelo Moreno deve voltar à equipe e Wellington Nem pode fazer sua estreia contra o Coritiba, terça-feira, 6 de julho, no Mineirão. Confira nos vídeos da matéria, o que o treinador da Raposa disse. Mozart Gostou do que viu no Sul apesar do empate com o Brasil de Pelotas-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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