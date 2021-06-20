Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mozart explica substituições e reforça que expulsão modificou esquema na derrota do Cruzeiro
futebol

Mozart explica substituições e reforça que expulsão modificou esquema na derrota do Cruzeiro

A Raposa voltou ao Z4 da Série B com o revés e o treinador falou do cartão vermelho do seu zagueiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 23:22

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 23:22

A derrota do Cruzeiro para o Operário-PR por 2 a 1, gols de Paulo Sérgio e Djalma Silva para o time paranaense, com Felipe Augusto descontando para a Raposa, aconteceu por nova série de erros do time mineiro, que vem acumulando falhas tolas nos seus jogos e ficando longe de engrenar na Série B. Mozart Santos analisou a derrota da Raposa e explicou suas mudanças na equipe. Ele, na ânsia de recompor o setor defensivo e garantir o empate. Entraram Joseph, Ariel Cabral, Adriano e Jadson.
Ele tentou até ter o contra-ataque com Airton, mas abriu mão cedo demais de ter reposição para uma necessidade e acabou "chamando" o rival para o seu campo de defesa. .
O comandante azul disse que as mudanças aconteceram dessa forma após a expulsão de Weverton, ainda no primeiro tempo. Confira nos vídeos o que declarou o treinador da Raposa.
Próximos jogos O Cruzeiro recebe o Vasco na quinta-feira, 24 de junho, às 21h30, no Mineirão. O time do Operário-PR terá a Ponte Preta em Campinas, na terça-feira, 22, às 19h.
A Raposa abre o Z4, na 17ª posição na Série B 2021- (Igor Sales/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados