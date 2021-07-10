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futebol

Mozart evita garantir titularidade de Marcelo Moreno: 'Muito cedo'

O treinador foi questionado sobre a volta do atacante como titular após a boa atuação diante do Fogão...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 20:47

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 20:47
Um jogo repleto de emoções para marcar a abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Cruzeiro e Botafogo empataram em 3 a 3. Gilvan (contra) e Marcelo Moreno, duas vezes, fizeram para a Raposa, enquanto que Chay, com três gols, fez para o Alvinegro.
No final das contas, o resultado foi ruim para ambos. O Botafogo chegou a 13 pontos e subiu para a 10ª colocação. O Cruzeiro, com 11, continua sendo o 13º colocado. As duas equipes estão distantes do G4.
A boa atuação de Moreno deixou a dúvida se Mozart Santos irá usar o jogador boliviano como titular nos próximos jogos da Raposa. O Comandante da Raposa também viu o empate com gosto amargo. Confira a análise do técnico nos vídeos da matéria. Chay foi  nome do jogo com três gols no Nilton Santos, enquanto Moreno deixou sua marca duas vezes no empate por 3 a 3-(Vítor Silva / Botafogo)

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