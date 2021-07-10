Mozart evita garantir titularidade de Marcelo Moreno: 'Muito cedo'

Um jogo repleto de emoções para marcar a abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Cruzeiro e Botafogo empataram em 3 a 3. Gilvan (contra) e Marcelo Moreno, duas vezes, fizeram para a Raposa, enquanto que Chay, com três gols, fez para o Alvinegro.

No final das contas, o resultado foi ruim para ambos. O Botafogo chegou a 13 pontos e subiu para a 10ª colocação. O Cruzeiro, com 11, continua sendo o 13º colocado. As duas equipes estão distantes do G4.