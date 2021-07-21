Mozart diz achar natural caso seja demitido por conta de resultados: ' se vou ficar não, dependerá da diretoria'

O Cruzeiro não vence há seis jogos na Série B, estacionou nos 11 pontos, ocupando a 16ª colocação, podendo chegar ao fim da rodada na zona do rebaixamento. Essa campanha fraca já faz o torcedor pensar na sequência de Mozart Santos no cargo. Porém, o clube mineiro já demitiu Felipe Conceição e caso resolva tirar Mozart do cargo, não poderá contratar outro treinador , tendo de usar algum auxiliar do clube para comandar a equipe celeste. O treinador, ainda comandante da Raposa, falou que sua permanência dependerá da diretoria. Mozart havia dito que mesmo com um novo revés não iria pedir demissão. O técnico provavelmente não quer abrir mão de uma multa rescisória que tem em seu contrato. Por isso, sua saída dependerá mesmo de um acordo entre ele a diretoria ou que o Cruzeiro arrisque ficar sem técnico em caso de nova saída de técnico do clube. Confira no vídeo acima o que Mozart disse.Mozart voltou a falar que não irá se demitir do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)