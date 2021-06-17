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Mozart defende reintegrações de jogadores para ampliar o plantel: 'São contratações dentro do elenco'

O treinador também defendeu Felipe Augusto no time, por ser um atleta, em sua visão, polivalente...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 16:35

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:35

O técnico do Cruzeiro, Mozart Santos, defendeu “contratar” jogadores dentro do elenco da Raposa para reforçar o time. O comandante tem tentado trazer de volta atletas que não estavam sendo utilizados. Ariel Cabral já voltou a ser relacionado e Mozart já se manifestou de forma positiva pelo retorno de Henrique, que se recupera de problemas físicos e ainda não jogou em 2021. Outra defesa do treinador foi do atacante Felipe Augusto, titular diante da Ponte Preta, que não teve grande atuação, mas na visão do treinador, é polivalente e muito útil à equipe; Confira nos vídeos as análises do técnico da Raposa. Mozart defende "contratar" jogadores dentro do elenco da Raposa-(Igor Sales/Cruzeiro)

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