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Mozart confirma que Rhodolfo pode estrear contra o Guarani e crê em melhora do Cruzeiro na classificação

O treinador gostou do desempenho do time azul diante CSA, mesmo com a derrota...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:08
O técnico Mozart Santos, do Cruzeiro, está otimista com a melhora da equipe na classificação da Série B. O time azul, com sete pontos, na 13ª posição, está a cinco do G4. O comandante da Raposa ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores, mesmo perdendo para o CSA por 2 a 1, de virada. Apesar de estar confiante, Mozart já antecipou que terá o zagueiro Rhodolfo entre os relacionados para o jogo de quarta-feira, 30 de junho, contra o Guarani, no Mineirão. Confira nos vídeos da matéria os posicionamentos do treinador celeste. Mozart crê em melhora do Cruzeiro na tabela nas próximas rodadas-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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