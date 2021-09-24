Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mozart comemora vitória em cima do Botafogo

Treinador não escondeu a satisfação de ver seu time vencer um dos rivais que figuram o G-4...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 15:10
Crédito: CSA bateu o Botafogo no Rei Pelé (Augusto Oliveira/CSA
Aos poucos o técnico Mozart retoma a grande forma sob o comando do CSA e, na noite da última quinta-feira, bateu o Botafogo por 2 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Contente pelo desempenho do seu time, o treinador não escondeu a satisfação pelo resultado e o peso de moral que o Azulão ganhou.
‘Os nossos jogadores estão de parabéns, fizeram um grande jogo, estiveram à altura do desafio e, graças a Deus, conquistamos uma vitória importante’, afirmou na coletiva.
Com o triunfo em cima do Botafogo, o CSA fecha a jornada da Série B na 8ª colocação, com 35 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados