Mozart comemora vitória em cima do Botafogo

Crédito: CSA bateu o Botafogo no Rei Pelé (Augusto Oliveira/CSA

Aos poucos o técnico Mozart retoma a grande forma sob o comando do CSA e, na noite da última quinta-feira, bateu o Botafogo por 2 a 0.

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Contente pelo desempenho do seu time, o treinador não escondeu a satisfação pelo resultado e o peso de moral que o Azulão ganhou.

‘Os nossos jogadores estão de parabéns, fizeram um grande jogo, estiveram à altura do desafio e, graças a Deus, conquistamos uma vitória importante’, afirmou na coletiva.