Mozart aposta na Arena Condá para ficar com o título estadual

A semana da Chapecoense inicia repleta de pressão. Após ser superado no primeiro duelo contra o Avaí, o time de Mozart Santos precisa reverter a vantagem se quiser o bicampeonato estadual.
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Consciente que precisa buscar o resultado, o comandante aposta na força do seu grupo e, principalmente no fator casa.
‘Em casa somos fortes, temos jogadores capacitados. Temos total capacidade de reverter no jogo da volta e acredito nisso. Temos que corrigir os erros. Quando se perde, nem tudo está errado. E quando se ganha, nem tudo está certo. Temos que analisar de maneira bem fria. A derrota dói, porque perder o primeiro jogo da final aos 49 do segundo tempo não é fácil de assimilar, mas temos que pensar no jogo da volta. Vamos reverter. Acredito nos jogadores e no meu trabalho’, afirmou.
Vale lembrar, que neste mata-mata, a Chapecoense reverteu uma vantagem do Figueirense dentro da Arena Condá.