Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mozart aposta na Arena Condá para ficar com o título estadual

Chape foi superada pelo Avaí e agora precisa vencer dentro de casa na quarta-feira...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 15:47
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
A semana da Chapecoense inicia repleta de pressão. Após ser superado no primeiro duelo contra o Avaí, o time de Mozart Santos precisa reverter a vantagem se quiser o bicampeonato estadual.
+ São Paulo, Flamengo, Grêmio… Confira a relação dos campeões estaduais de 2021
Consciente que precisa buscar o resultado, o comandante aposta na força do seu grupo e, principalmente no fator casa.
‘Em casa somos fortes, temos jogadores capacitados. Temos total capacidade de reverter no jogo da volta e acredito nisso. Temos que corrigir os erros. Quando se perde, nem tudo está errado. E quando se ganha, nem tudo está certo. Temos que analisar de maneira bem fria. A derrota dói, porque perder o primeiro jogo da final aos 49 do segundo tempo não é fácil de assimilar, mas temos que pensar no jogo da volta. Vamos reverter. Acredito nos jogadores e no meu trabalho’, afirmou.
Vale lembrar, que neste mata-mata, a Chapecoense reverteu uma vantagem do Figueirense dentro da Arena Condá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados