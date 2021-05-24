Mozart aposta na Arena Condá para ficar com o título estadual

‘Em casa somos fortes, temos jogadores capacitados. Temos total capacidade de reverter no jogo da volta e acredito nisso. Temos que corrigir os erros. Quando se perde, nem tudo está errado. E quando se ganha, nem tudo está certo. Temos que analisar de maneira bem fria. A derrota dói, porque perder o primeiro jogo da final aos 49 do segundo tempo não é fácil de assimilar, mas temos que pensar no jogo da volta. Vamos reverter. Acredito nos jogadores e no meu trabalho’, afirmou.