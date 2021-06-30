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Mourinho comenta contratação de Depay no Barcelona: 'Chega como um jogador maduro'

Português que hoje atua como treinador da Roma falou sobre a contratação de Memphis Depay no Barça...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:15
Crédito: Reprodução/Barcelona
José Mourinho, atual treinador da Roma, falou sobre a contratação do holandês Memphis Depay no Barcelona. O português elogiou a movimentação do clube catalão no mercado para assinar de forma gratuita com o atacante que atuava no Lyon.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Essa escolha correu bem para ele. Chega ao Barcelona como um jogador maduro. Ele já tem uma boa idade (27 anos) e estou convencido de que a cultura futebolística do Barcelona irá ajudar na sua evolução - disse José Mourinho.
Em entrevista ao TalkSport, Mourinho falou também sobre a carreira do jogador holandês, e elogiou o atacante.
- É uma fase importante de sua carreira. Em todo caso, só tenho boas lembranças dele e quero enfatizar mais uma vez que ele é um bom profissional - concluiu o experiente treinador português, que hoje está ocupando o cargo na Roma.
Ainda em 2018, José Mourinho falou, em entrevista, sobre o pouco tempo em que esteve no Manchester United com Memphis Depay. O treinador afirmou que não teve problemas com o jogador no clube dos Diabos Vermelhos.
- O cara é um profissional fantástico, é um garoto que respeitava todo mundo, um garoto que trabalhava muito, que tentava trabalhar para ter mais chances, um garoto que ficava frustrado porque não estava tendo isso, mas eu só tenho o que falar de bom ele - disse.

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