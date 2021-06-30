Mourinho comenta contratação de Depay no Barcelona: 'Chega como um jogador maduro'

Crédito: Reprodução/Barcelona

José Mourinho, atual treinador da Roma, falou sobre a contratação do holandês Memphis Depay no Barcelona. O português elogiou a movimentação do clube catalão no mercado para assinar de forma gratuita com o atacante que atuava no Lyon.

Veja o mata-mata da Eurocopa- Essa escolha correu bem para ele. Chega ao Barcelona como um jogador maduro. Ele já tem uma boa idade (27 anos) e estou convencido de que a cultura futebolística do Barcelona irá ajudar na sua evolução - disse José Mourinho.

Em entrevista ao TalkSport, Mourinho falou também sobre a carreira do jogador holandês, e elogiou o atacante.

- É uma fase importante de sua carreira. Em todo caso, só tenho boas lembranças dele e quero enfatizar mais uma vez que ele é um bom profissional - concluiu o experiente treinador português, que hoje está ocupando o cargo na Roma.

Ainda em 2018, José Mourinho falou, em entrevista, sobre o pouco tempo em que esteve no Manchester United com Memphis Depay. O treinador afirmou que não teve problemas com o jogador no clube dos Diabos Vermelhos.