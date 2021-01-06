Motorista do Botafogo, Maurão morre vítima de Covid-19 aos 63 anos

+ Luto no esporte: veja personalidades do meio esportivo que morreram vítimas da Covid-19O Botafogo, por meio das redes sociais, confirmou a notícia da morte e prestou homenagem ao funcionário: - Com dor e tristeza nos despedimos do funcionário e botafoguense apaixonado Maurão, motorista do ônibus Glorioso há 15 anos. Torcedor de arquibancada, Maurão foi sinônimo de amor e dedicação ao Botafogo, desde o berço até o âmbito profissional. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. Desejamos conforto aos familiares e amigos. Nunca esqueceremos de você, Maurão. Obrigado por tudo. Funcionário do Botafogo desde 2004, Maurão era muito querido por jogadores e ídolos do clube. Conhecido entre os torcedores pela simpatia, ele também foi o fundador da torcida organizada Raça Alvinegra.