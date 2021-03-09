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Moto Club x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil; Alvinegro tem vantagem do empate...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 19:24
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A chave virou. A bola vai rolar pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, Moto Club e Botafogo se enfrentam pela primeira fase da competição, no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, às 21h30. Por ser melhor colocado no ranking da CBF, o Alvinegro tem a vantagem do empate para se classificar.
Para a partida, Marcelo Chamusca vive um dilema: o treinador ainda não sabe se escalará Bruno Nazário, que tem negociações avançadas com o América-MG. Se o meio-campista entrar em campo, não poderá representar o Coelho na competição nacional pelo restante do torneio.
Pelo lado do Moto Club, o treinador Marcinho Guerreiro conta com a maioria dos reforços que vieram na janela de transferências e colocará um time experiente em campo.FICHA TÉCNICAMoto Club x Botafogo
Data e horário: 10/03/2021, às 21h30Local: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Onde assistir: SporTV e tempo real do LANCE!
MOTO CLUB (Técnico: Marcinho Guerreiro)​Joanderson; Diego Renan, Wanderson, Alisson, Vinícius Paiva; Recife, Victor Manoel, Cleitinho; Luiz Guilherme, Jerinha, Raí.
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Diego Loureiro; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu, Guilherme Santos; Luiz Otávio, Pedro Castro; Warley, Bruno Nazário (Marcinho), Ronald (Ênio); Matheus Babi.
Desfalques: Gatito Fernández, Hugo, Rafael Forster, Romildo, Kevin e Diego Cavalieri (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 80% das pessoas votaram na classificação do Botafogo, enquanto 20% acreditam que o Moto Club será o vencedor.

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