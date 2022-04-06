Motivado pelo 'Carnaval fora de época', Jorge Jesus virá ao Rio de Janeiro em abril

Sem clube desde dezembro de 2021, Jorge Jesus teve o nome ligado a vários clubes desde a saída do Benfica (POR) mas, no momento, o treinador só assumiu um compromisso: viajará ao Rio de Janeiro, no fim de abril, para curtir o "Carnaval fora de época". Acompanhado da família, o Mister, que teve passagem marcante pelo Flamengo entre 2019 e 2020, curtirá a tradicional festa que será realizada no feriado de Tiradentes, a partir do dia 21 de abril.

A informação foi inicialmente publicada pela "ESPN" e confirmada pelo LANCE!. O treinador, inclusive, já tem entradas para curtir o o desfile das escolas do Grupo Especial, em um dos camarotes do Sambódromo, nos dias 23 e 24 de abril. Na época em que estava comandando o Flamengo, o treinador não pôde acompanhar os desfiles por conta dos jogos da equipe na época.

Em dezembro de 2021, após a demissão de Renato Gaúcho no Flamengo, a diretoria procurou e queria a volta do Mister Jorge Jesus, que estava empregado no Benfica na época. O clube, representado por Bruno Spindel e Marcos Braz na Europa, optou por outro caminho, acertando com Paulo Sousa. Dias depois, o clube português o demitiu.