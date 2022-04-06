Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Motivado pelo 'Carnaval fora de época', Jorge Jesus virá ao Rio de Janeiro em abril
futebol

Motivado pelo 'Carnaval fora de época', Jorge Jesus virá ao Rio de Janeiro em abril

Técnico português, que está sem clube desde que deixou o Benfica (POR) em dezembro, passará o feriado de Tiradentes no Rio de Janeiro na companhia da família
...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 17:26
Sem clube desde dezembro de 2021, Jorge Jesus teve o nome ligado a vários clubes desde a saída do Benfica (POR) mas, no momento, o treinador só assumiu um compromisso: viajará ao Rio de Janeiro, no fim de abril, para curtir o "Carnaval fora de época". Acompanhado da família, o Mister, que teve passagem marcante pelo Flamengo entre 2019 e 2020, curtirá a tradicional festa que será realizada no feriado de Tiradentes, a partir do dia 21 de abril.
A informação foi inicialmente publicada pela "ESPN" e confirmada pelo LANCE!. O treinador, inclusive, já tem entradas para curtir o o desfile das escolas do Grupo Especial, em um dos camarotes do Sambódromo, nos dias 23 e 24 de abril. Na época em que estava comandando o Flamengo, o treinador não pôde acompanhar os desfiles por conta dos jogos da equipe na época.
Em dezembro de 2021, após a demissão de Renato Gaúcho no Flamengo, a diretoria procurou e queria a volta do Mister Jorge Jesus, que estava empregado no Benfica na época. O clube, representado por Bruno Spindel e Marcos Braz na Europa, optou por outro caminho, acertando com Paulo Sousa. Dias depois, o clube português o demitiu.
Crédito: JorgeJesusvoltaráaoRiodeJaneiro,apósdeixaroFlamengo,emmeadosde2020(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados