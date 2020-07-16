Motivado, Léo Natel evita falar nome de rival em sua apresentação no Corinthians: 'Foco é ajudar aqui'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Logo após ser anunciado como novo reforço do Corinthians, Léo Natel foi apresentado pelo clube, vestiu a camisa alvinegra e concedeu entrevista coletiva virtual no CT Joaquim Grava no começo da tarde desta quinta-feira. Ex-São Paulo, o atacante optou por evitar ao máximo citar o nome do rival. Motivado para voltar a jogar após longo período somente treinando, ele disse que a espera vai valer a pena quando puder estar em campo novamente.Aos 23 anos, Léo jogou pelas categorias de base do Benfica-POR e depois foi contratado para atuar na base são-paulina. Após alguns empréstimos, inclusive ao APOEL, do Chipre (onde jogou seu último jogo oficial em maio de 2019), voltou ao Tricolor no meio do ano passado, mas não teve espaço e não renovou seu contrato, que terminou no último dia 30 junho. Nesse meio tempo, houve a oportunidade de assinar um pré-contrato com o Timão.

- Desde maio do ano passado, quando voltei, não tive mais partidas oficiais. Eu retornei para o São Paulo e quando cheguei lá tive algumas opções para sair inclusive para fora do país, mas não teve acordo. Propuseram uma renovação, não aceitei e não houve acordo. Desde então, apareceu a chance de vir para o Corinthians. Aceitei esse desafio e, desde então, passei a treinar separado. Sabia que tinha um tempo, que poderia demorar para vir, mas tenho certeza que vai valer a pena esperar esse tempo para vestir a camisa.Apesar de ter citado o nome do rival na frase anterior, isso não foi algo comum na entrevista, já que na maioria de suas falas ele procurou se referir ao São Paulo como "antigo clube". Questionado sobre o fato, ele não levantou polêmicas e disse apenas que hoje começa nova trajetória em sua carreira, assinando um contrato com o Corinthians até dezembro de 2024.

- Acho que não tem nada a ver. O tempo que passei lá já se encerrou. A minha trajetória agora é aqui. Não tenho nada para falar. Agora o foco é ajudar aqui e seguir minha carreira - declarou Natel.​Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Corinthians recebe o Palmeiras, em sua Arena em Itaquera, mas a presença do recém-contratado na 11ª rodada do Paulistão ainda é incerta. Para ele, a vontade é voltar o mais rápido possível, mas preferiu não dar um prazo para que sua estreia aconteça. Desde a última terça-feira ele já treina no CT Joaquim Grava, quando foi liberado pelo Departamento Médico do clube, após estar recuperado da Covid-19.

- Agora tenho que esperar essa semana, como vão ser os treinamentos, pelo motivo de eu ter ficado um tempo parado. Acredito que o mais rápido possível vou estar bem e pronto. Espero entrar o mais rápido possível em campo e mostrar meu futebol. Ainda estou fazendo trabalhos físicos para estar presente nos treinos o mais rápido possível. Pela minha genética, o mais rápido possível já vou poder estar em campo dando muitas alegrias - concluiu.