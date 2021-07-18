Mosquito volta a marcar pelo Corinthians, se emociona e dedica gol ao pai: 'Significa muito para mim'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians saiu de campo derrotado de virada, pelo Atlético-MG, por 2 a 1, neste sábado, na Neo Química Arena, mas mesmo com o resultado negativo, ficou na memória a comemoração do gol de Gustavo Mosquito, que abriu o placar da partida. O atacante dedicou o feito ao pai, que morreu há cerca de um mês em decorrência de complicações após contrair a Covid-19.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Ainda no primeiro tempo, Cantillo roubou uma bola no meio-campo e lançou Mosquito, que driblou o zagueiro Junior Alonso, do Galo, e de pé esquerdo colocou no canto do goleiro Everson, fzendo 1 a 0 para o Timão. Além disso, ele quebrou um jejum de quase dois meses sem marcar, ou seja, foi seu primeiro tento sob o comando de Sylvinho, apesar de já ter participado de outros gols.

Um momento como esse merecia uma comemoração à altura, e logo após balançar a rede, o atacante não aguentou a emoção e se emocionou, dedicando o gol para o pai, que faleceu em junho por conta da Covid-19. No intervalo, em entrevista para o Premiere, ele comentou o sentimento.

- Muita emoção. Eu vinha me cobrando muito nesses dias. Foi para o meu pai. Uma perda muito difícil. Só meus companheiros e minha família sabem. É muita oração, Deus na minha vida, me dando força, minha esposa e meu filho. É nisso que a gente se apega. Significa muito para mim, o primeiro no Brasileiro. Graças a Deus saiu esse gol muito importante - declarou.