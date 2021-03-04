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futebol

Mosquito vai a campo em treinamento, mas segue como dúvida no Corinthians

Atacante se recupera de um trauma no joelho e fez atividade específica sob supervisão de fisioterapeuta corintiano...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 13:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Com dores no joelho, fruto de um trauma sofrido no empate em 0 a 0 do Corinthians contra o Vasco, no dia 21 de fevereiro, pela 37ª rodada do Brasileirão, o atacante Gustavo Mosquito segue como dúvida no Timão.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO jogador ficou de fora dos últimos três compromissos corintianos, inclusive o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, e na reapresentação do elenco, na manhã desta quinta-feira (4), no CT Joaquim Grava, foi a campo, mas não treinou com bola, assim como os reservas do Dérbi fizeram.
Junto ao fisioterapeuta Luciano Rosa e o zagueiro Léo Santos, que trata de uma lesão no adutor, Mosquito fez um trabalho de recuperação específica no gramado do Centro de Treinamentos corintiano.
Existe a expectativa de que Gustavo esteja disponível neste domingo (7), às 11h, quando o Timão encara a Ponte Preta, em Itaquera, pela terceira rodada do Estadual, mas a sua participação dependerá da evolução que apresentará nos próximos treinamentos.
O elenco corintiano voltará aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (5). Será a primeira oportunidade que o técnico Vagner Mancini terá todo o elenco que está disponível para projetar o time que enfrentará a Macaca.

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