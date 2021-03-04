Mosquito vai a campo em treinamento, mas segue como dúvida no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Com dores no joelho, fruto de um trauma sofrido no empate em 0 a 0 do Corinthians contra o Vasco, no dia 21 de fevereiro, pela 37ª rodada do Brasileirão, o atacante Gustavo Mosquito segue como dúvida no Timão.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO jogador ficou de fora dos últimos três compromissos corintianos, inclusive o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, e na reapresentação do elenco, na manhã desta quinta-feira (4), no CT Joaquim Grava, foi a campo, mas não treinou com bola, assim como os reservas do Dérbi fizeram.

Junto ao fisioterapeuta Luciano Rosa e o zagueiro Léo Santos, que trata de uma lesão no adutor, Mosquito fez um trabalho de recuperação específica no gramado do Centro de Treinamentos corintiano.

Existe a expectativa de que Gustavo esteja disponível neste domingo (7), às 11h, quando o Timão encara a Ponte Preta, em Itaquera, pela terceira rodada do Estadual, mas a sua participação dependerá da evolução que apresentará nos próximos treinamentos.