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futebol

Mosquito projeta Corinthians x Flamengo: 'É o jogo da vida'

Atacante considera o adversário difícil, mas prega respeito pela grandeza do Timão. Ele garante que a equipe se preparou durante a semana e vai entrar para vencer a partida...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 08:00
O Corinthians terá uma partida duríssima neste domingo, às 16h, quando recebe o Flamengo, na Neo Química Arena. Apesar de saber da qualidade do adversário, que vem atropelando os rivais com goleadas seguidas, o elenco prega respeito pela grandeza alvinegra, como fez Gustavo Mosquito, que classificou o duelo pela 14ª rodada do Brasileirão como "jogo da vida".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube, o atacante valorizou a semana de trabalho corintiana e avisou que o time vai entrar para vencer dentro de casa, embora reconheça a dificuldade que o Rubro-Negro trará para Itaquera.
- Semana muito boa de trabalho, a gente sabe da qualidade do adversário, vai ser um jogo duro, mas temos totais condições de sair com a vitória, a gente trabalhou forte, tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e vamos em busca dos três pontos, como sempre - declarou o jovem.
Adversário deste domingo, o Flamengo vem de quatro goleadas consecutivas, marcando 20 gols ao todo. Por essas e outras, é possível saber do poder que os cariocas têm, mas para Mosquito o Corinthians também é grande e a equipe vai buscar o resultado positivo pensando no restante da atual temporada.
- É o jogo da vida, assim como eu falei, a gente sabe que é um grande adversário, mas eles tem que nos respeitar também, a gente sabe da grandeza do Corinthians, então vamos entrar para vencer, para ganhar o jogo e dar sequência para o restante da temporada - concluiu.

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