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futebol

Mosquito lamenta eliminações do Corinthians e diz: 'A gente entende a cobrança'

Em um intervalo de três dias, Timão foi desclassificado da Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 18:48
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O atacante Gustavo Mosquito entrou no segundo tempo da derrota do Corinthians para o Palmeiras, neste domingo (16) por 2 a 0, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, que resultou na eliminação corintiana no Estadual. Foi a segunda desclassificação do clube alvinegro em três dias, já que na última quinta-feira (13), o revés por 4 a 0 para o Peñarol, no Uruguai, tirou as chances de classificação da equipe do Parque São Jorge às oitavas de final da Sul-Americana.- A gente entende a cobrança. Saímos da Sul-Americana, e na mesma semana ser eliminado no Paulista para o rival é uma tristeza grande. Já temos outros desafios pela frente, agora é esquecer isso, trabalhar o mais forte possível para evoluir e conseguir os resultados. É o que nós e a torcida mais queremos – afirmou Mosquito em entrevista ao Grupo Globo, após o Dérbi.
Veloz pelos lados do campo, ele conseguiu o melhor momento corintiano no jogo, sofrendo um pênalti, nos minutos finais, quando o Corinthians já perdia por 2 a 0, que foi desperdiçado pelo meia Luan.
Contra o Palmeiras, o Timão teve mais posse de bola, 61% contra 39%, mas chegou pouco à área adversária. Foram oito finalizações, sendo apenas três dentro região mais ofensiva do campo, enquanto o rival chutou 13 vezes, sendo seis no último terço do gramado.
Mosquito, que atuou os 45 minutos finais, além de sofrer o pênalti, acertou todos os três passes que tentou, errou apenas uma das suas tentativas de drible e venceu seis dos seus oito duelos contra adversários palmeirenses, segundo o "SofaScore".
Eliminado do Paulistão, o Alvinegro do Parque São Jorge joga as suas próximas duas partidas para cumprir tabela na Sul-Americana, contra o Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, e diante do River Plate (PAR), novamente em Itaquera, no dia 26 de março, às 21h30.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

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