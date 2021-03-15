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Mosquito e Natel iniciam transição, mas são desfalques do Corinthians na Copa do Brasil

Dupla se recupera de lesão e perderá quarta partida consecutiva...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 13:37
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Ainda se recuperando de problemas físicos, os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel iniciaram a sua transição ao gramado na reapresentação do Corinthians nesta segunda-feira (14), após vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, no domingo (15), pela quarta rodada do Paulistão, no estádio Anacleto Campanella. Ainda assim, a dupla está fora do próximo compromisso do Timão, nesta quarta-feira (17), às 21h30, contra o Salgueiro, em Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil.
Será o quarto jogo consecutivo que o técnico Vagner Mancini não contará com os dois jogadores, que terminaram a última temporada como titulares no Timão.
Mosquito vem tratando algumas dores em um dos joelhos, que iniciaram após uma pancada sofrida ainda no primeiro tempo do empate em 0 a 0 contra o Vasco, no dia 21 de fevereiro, pela penúltima rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O camisa 19 até chegou a ser relacionado na estreia corintiana no Paulistão, há duas semanas, contra o Red Bull Bragantino, ficando no banco e entrando nos 20 minutos finais, mas voltou a sentir e iniciou um trabalho específico de recuperação, com os departamentos físico e de fisioterapia do Timão.
Já Natel, foi titular na igualdade sem gols com o Massa Bruta, pela primeira partida do Corinthians neste Paulistão, no dia 28 de fevereiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Contudo, após o compromisso, o jogador passou a sentir uma lesão no adutor.
A ausência dos dois atletas fez com que neste início de ano esportivo, Mancini observasse mais a molecada, casos de Rodrigo Varanda, Antony e Vitinho, que ganharam oportunidades, seja como titulares ou entrando no decorrer das partidas.
>> Veja a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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