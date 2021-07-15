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Mosquito, do Corinthians, fala sobre volta por cima após perder familiares por Covid: 'Atleta vive de superação'

Em apenas duas semanas, atacante do Timão perdeu pai e avô por conta do vírus: 'Só Deus para nos dar força'...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 14:05
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Um dos principais jogadores do Corinthians nesta temporada, com participação direta em seis gols - são quatro tentos anotados e duas assistências -, o atacante Gustavo Mosquito precisou cuidar bastante da parte psicológica para superar o drama pessoal de ter perdido o seu pai, vitima do Covid-19, no último dia 18 de junho.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosEm entrevista coletiva virtual concedida nesta quinta-feira (15), o jogador revelou que uma semana após o falecimento do seu pai, teve que lidar com a morte do avô, também em decorrência do novo coronavírus.
– Muita gente não sabe, uma semana depois o meu avô também faleceu por conta do Covid. Só Deus para nos dar força, e a família, esposa, meus filos, meu irmão, minha mãe, que estava comigo neste momento. Só eles para a gente superar um pouco essas dores, e os dias, para amenizar a um pouco a dor que eu sinto ainda. É muito difícil, mas a vida segue e tem que tirar a força da família, Os meus companheiros deram força e confiança, o que é importante para fazer bom jogos e não deixar abalar – disse o jogador, que ainda acrescentou destacando a importância da superação em momentos como esse.
– Já estou acostumado dar a volta por cima. Atleta vive de superação.
Mosquito foi contratado pelo Timão em 2018, após se destacar pelo Coritiba, mas demorou para se firmar. Após empréstimos ao Oeste, Vila Nova e Paraná, retornou ao Time do Povo na temporada passada e se tornou, aos poucos, um dos protagonistas do atual elenco.

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