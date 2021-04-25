Mosaico da torcida do Santos provoca o Corinthians antes do clássico

Crédito: Torcida Jovem do Santos

A Torcida Jovem do Santos tratou de apimentar o clássico de logo mais, às 20 horas, entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

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Além de levar as tradicionais faixas para a caracterização da Vila, os torcedores fizeram um mosaico no centro do gramado, bem na frente das emissoras de TV, com a frase "109 anos da primeira divisão".