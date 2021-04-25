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Mosaico da torcida do Santos provoca o Corinthians antes do clássico

Torcida Jovem do Santos montou a frase "109 anos na primeira divisão" na arquibancada...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 18:37
Crédito: Torcida Jovem do Santos
A Torcida Jovem do Santos tratou de apimentar o clássico de logo mais, às 20 horas, entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista
Além de levar as tradicionais faixas para a caracterização da Vila, os torcedores fizeram um mosaico no centro do gramado, bem na frente das emissoras de TV, com a frase "109 anos da primeira divisão".
A mensagem é uma provocação ao Corinthians, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2007. O Santos é um dos poucos clubes do Brasil que nunca sofreu um rebaixamento.Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo com times alternativos. O Peixe está de olho no jogo da próxima terça-feira, diante do Boca Juniors, na Argentina, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

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