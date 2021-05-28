Morre em BH Ilton Chaves, treinador que mais comandou o Cruzeiro na história do clube

Morreu na noite de quinta-feira, 27 de maio, o ex-técnico de Cruzeiro e Atlético-MG, Ilton Chaves, aos 84 anos. Ilton também foi jogador da Raposa, sendo ídolo do clube nos anos 1960, sendo campeão da Taça Brasil de 1966. É o treinador que mais comandou o time azul na história. A causa da morte não foi divulgada. Ilton ficou à frente do Cruzeiro em 389 jogos, sendo tetracampeão mineiro como técnico entre 1972 e 1975. Também comandou Atlético-MG, América-MG, Villa Nova, Valério, Uberaba, Uberlândia, Tupi, Guarani, Santos, Santa Cruz, Sport, Náutico, Ceará e clubes da Arábia Saudita. Pelo Galo, Ilton Chaves também foi jogador, entrando em campo 200 pelo alvinegro, sendo tricampeão mineiro (1955, 1956, 1958), e campeão mineiro como técnico em 1986. A Raposa prestou homenagens ao ex-treinador.